LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 21 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 21 de marzo de 2026
Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Durante la tarde, tendrá un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer, el cual podría cambiarle la vida. Este preparado para la ocasión.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el sábado 21 de marzo

  • Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo.
  • Riqueza: Trate de valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Destine este día, para concretar todos los asuntos relacionados con tramites legales.
  • Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

  • Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.
  • Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.
  • Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 16 al 22 de marzo
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 16 al 22 de marzo

  2. Así impacta la energía del nuevo año astrológico este fin de semana
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 20 de marzo?

  3. Cuál es el significado oculto de soñar con barro
    3

    Qué significa soñar con barro

  4. Las predicciones para la semana del 16 al 22 de marzo
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 16 al 22 de marzo