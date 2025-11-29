Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el sábado 29 de noviembre

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.

Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.

Riqueza: Evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral durante esta jornada. Si no lo hace, podría surgir algún inconveniente.

Bienestar: Esta noche, lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No dude y postergue los compromisos.

