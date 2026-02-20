Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Sepa que deberá mantenerse alerta, ya que el rumbo de su vida podría llegar a cambiar de un momento a otro a causa de una situación imprevista.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el viernes 20 de febrero

Amor: No rechace a ese nuevo amor que le hará olvidar desilusiones pasadas, donde siempre salió muy lastimado. Anímese a tener un compromiso más real.

Riqueza: Un familiar directo le propondrá un negocio poco claro. No se apresure y analice el ofrecimiento antes de invertir su capital en ese proyecto.

Bienestar: Si continua con las molestias en su espalda, deje de automedicarse y saque turno con un buen masajista que lo ayudará a descontracturar sus tensiones.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Amor: Comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, el vínculo se afianzará y la relación de pareja prosperará.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades.

