Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 28 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el viernes 28 de noviembre
Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.
Riqueza: Evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral durante esta jornada. Si no lo hace, podría surgir algún inconveniente.
Bienestar: Esta noche, lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No dude y postergue los compromisos.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
Momento para que abandone su complejo de inferioridad. Es hora de levantar la autoestima e identifique sus talentos. Procure ponerlos en práctica.
Amor: Jornada donde el amor le deparará esplendidas sorpresas. Momento oportuno para que se acerque a su pareja y le brinde el cariño que le esta reclamando.
Riqueza: Revea y resuelva esa situación laboral que lo esta preocupando. Si no lo hace rápido, sepa que terminará desbordado por el stress que atravesó.
Bienestar: Tiempo de que aprenda a valorizarse, no espere que alguien lo haga por usted. Procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz.
Otras predicciones para hoy
