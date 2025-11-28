Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el viernes 28 de noviembre

Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.

Riqueza: Evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral durante esta jornada. Si no lo hace, podría surgir algún inconveniente.

Bienestar: Esta noche, lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No dude y postergue los compromisos.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Momento para que abandone su complejo de inferioridad. Es hora de levantar la autoestima e identifique sus talentos. Procure ponerlos en práctica.

Amor: Jornada donde el amor le deparará esplendidas sorpresas. Momento oportuno para que se acerque a su pareja y le brinde el cariño que le esta reclamando.

Riqueza: Revea y resuelva esa situación laboral que lo esta preocupando. Si no lo hace rápido, sepa que terminará desbordado por el stress que atravesó.

Bienestar: Tiempo de que aprenda a valorizarse, no espere que alguien lo haga por usted. Procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

