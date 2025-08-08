LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el viernes 8 de agosto

Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.

Riqueza: Comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias.

Bienestar: Sepa que el yoga puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Acepte la invitación que le hicieron por las redes sociales y practíquela.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.

Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.

Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.

Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.

