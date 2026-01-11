Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 11 de enero de 2026

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza este dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 11 de enero

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Amor: Deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas profesionales que usted tiene.

Riqueza: Después de tanto sacrificio logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este período para firmar acuerdos.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

