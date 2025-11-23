Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 23 de noviembre

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

