Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 26 de octubre de 2025

Este atento a los asuntos familiares que tiene pendiente hace días. Sepa que la Luna en su signo, le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 26 de octubre

Amor: Comprenda que hace tiempo usted y su pareja necesitan recuperar la pasión en la relación. Intente brindarle más tiempo a la intimida en su tiempo libre.

Riqueza: Transitará una jornada, donde podrán surgir algunos impedimentos en el plano profesional. Podría sentirse superado, no se irrite y mantenga la calma.

Bienestar: Trate de analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa en esta jornada, ya que hace tiempo se esta quejando que no tiene una buena digestión.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Sepa que cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted.

