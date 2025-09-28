Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 28 de septiembre de 2025

Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá que empezar a amarse a si mismo sin esperar nada a cambio de los demás.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 28 de septiembre

Amor: Entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. Si existen diferencias podrá aclararlas en este día.

Riqueza: Si esta a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros que están apareciendo últimamente. Relájese, el resto de los problemas se irán arreglando solos.

Amor: Si pensó en tomar una decisión importante en su relación amorosa, este día tendrá la mejor oportunidad para poner en acción lo que pensó hace días.

Riqueza: No gastes de más si no lo necesita realmente. De esta forma, se beneficiará más adelante por la buena administración que tuvo en sus fondos.

Bienestar: Seria bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse. Encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones.

