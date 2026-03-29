Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 29 de marzo

Amor: No se resista a comunicar como se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas.

Bienestar: Encontrará un gran alivio, si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. De esta forma, tomará las riendas de su animo y dejará de lado la agresividad.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Si esta con problemas, debe abandonar todas las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y saldrá beneficiado.

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: No gastes de más si no lo necesita realmente. De esta forma, se beneficiará más adelante por la buena administración que tuvo en sus fondos.

Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |