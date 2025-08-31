Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 31 de agosto de 2025

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 31 de agosto

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.

Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted de su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en practica. No actúe sin pensar.

Bienestar: No desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |