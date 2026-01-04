Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 4 de enero de 2026

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 4 de enero

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y júntense a cenar en algún bar.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que moverse de un lado a otro para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.

Riqueza: Comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias.

Bienestar: Sepa que el Reiki puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Asista a la invitación que le hicieron y regresará a su hogar renovado.

