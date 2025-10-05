Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 5 de octubre de 2025

Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien nadie le reclamará nada.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 5 de octubre

Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado, no busque fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Entienda que no un momento optimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias.

Bienestar: Jornada para reencontrarse consigo mismo, necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y escoja algún libro de su agrado para leerlo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aproveche el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en la vida. Busque algún proyecto que lo motive.

Amor: Ya que hace días están compartiendo mucho más tiempo juntos, tenga mucha compresión con su alma gemela. Evite atacarse entre ustedes, caso contrario, terminarán en crisis.

Riqueza: Relájese, ya que su intuición lo ayudará a sortear los inconvenientes que puedan llegar a aparecer y finalmente sin esfuerzos podrá lograr sus proyectos con éxito.

Bienestar: Si pretende recuperar en su vida la armonía, deberá realizar una búsqueda espiritual. Intente aumentar la positividad y así encontrará el bienestar.

