Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 7 de diciembre de 2025

Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 7 de diciembre

Amor: Prepárese, ya que la Luna en oposición hará sentirlo confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar el vínculo con su actual pareja.

Riqueza: Decida y vigile cautelosamente las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo.

Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.

Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.

