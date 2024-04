Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 11 de abril de 2024

Por más que su confianza esté en declive, sepa que podrá superar las dificultades. Sus seres queridos lo ayudarán a buscar la solución a cada uno de los problemas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Capricornio el jueves 11 de abril

Amor: Aprenda a valorar a su pareja tal como es. Mantenga un diálogo más fluido a diario con ella e intente ser más emocional y compañero.

Riqueza: No deje pasar un día más sin ocuparse de aquellas cuentas atrasadas con la tarjeta. Busque los resúmenes de cuenta y haga números.

Bienestar: Intente ser más original en su vida, ya que es momento de abandonar su formalidad innata. Procure relajarse en los momentos que se relaciona con los demás.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio. No permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse; intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer, puesto que su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Es un tiempo oportuno para explorar nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, sino le repercutirá en su salud.

