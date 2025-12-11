Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que anhela.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 11 de diciembre
Amor: Aprenda a conservar las relaciones afectivas que tiene con sus seres queridos. Procure no ser tan arrogante con ellos sin tener una causa que lo justifique.
Riqueza: Hoy mismo y sin falta debe resolver ese trámite económico que tiene pendiente, ya hace tiempo lo mantiene preocupado y angustiado más de lo habitual.
Bienestar: Momento optimo para organizar su hogar y desprenderse de las cosas que ya no son útiles para su vida. Ya que cuenta con tiempo libre, acomode su placard.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.
Amor: Mantenga un dialogo activo con su alma gemela, dígale que la necesita mucho y que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor.
Riqueza: Deberá priorizar el plano económico en este día, ya que podría surgir algún inconveniente monetario que no se esperaba. Aléjese de las distracciones.
Bienestar: Prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará en el día de hoy. Intente no asustarse y desesperarse, ya que todo pasará rápidamente.
