Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee. Pero antes que nada, decida que es lo que quiere para su vida en estos momentos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 14 de agosto

Amor: Quite aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. Ya es tiempo de alejarse o tomar distancia de la gente nociva.

Riqueza: Prepárese, ya que podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más en sus responsabilidades laborales para no cometer el mismo error.

Bienestar: Seguramente esa molestia física que sufre hace días, tal vez este en su mente. Distráigase viendo alguna película y olvídese de los problemas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse. Busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en practica cuanto antes.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |