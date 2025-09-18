Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 18 de septiembre
Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.
Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.
Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.
Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.
Riqueza: Jornada optima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.
Bienestar: En cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar integro y vital durante esta jornada.
