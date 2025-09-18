LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025
Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 18 de septiembre

Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Jornada optima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.

Bienestar: En cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar integro y vital durante esta jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones del horóscopo chino para la semana del 15 al 21 de septiembre
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de septiembre

  2. Cómo atraer a los solteros de Virgo, según su personalidad
    2

    Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Virgo, según su personalidad

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de septiembre
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de septiembre

  4. Qué tienen en común estos 10 famosos de Virgo
    4

    Diez famosos de Virgo y sus características: ¿qué tienen en común?

Cargando banners ...