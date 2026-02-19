Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 19 de febrero de 2026

Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 19 de febrero

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Amor: Cierto cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. Destine más tiempo a su enamorado, ya que los reclamos que le hace tienen su fundamento.

Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.

Bienestar: No dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |