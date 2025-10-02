Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

Momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación, la cual será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 2 de octubre

Amor: Período optimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. Pregúntele si esta dispuesta a hacerlo.

Riqueza: Podría sentirse desbordado y muy movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico y profesional. Debería pensar bien antes de actuar.

Bienestar: Si se siente desanimado, no dude y comience terapia. De esta forma, podrá deshacerse de las emociones negativas que acumulo durante todo este tiempo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que esta dispuesto a realizar para su vida. Sepa que alcanzará el éxito con un cerrar y abrir de ojos.

Amor: Sepa que la Luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovarla pasión con su alma gemela. No tenga miedo y anímese a recorrerlos.

Riqueza: Abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Sepa que los temas laborales le brindará satisfacciones.

Bienestar: Pretenda calmar las ansiedades, de lo contrario, no podrá estar integro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional.

