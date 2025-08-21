Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Sepa que no es el momento para desistir de sus propósitos, ya que se sentirá fortalecido y estimulado para seguir adelante. Pronto logrará el éxito rotundo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 21 de agosto

Amor: Pretenda compartir una cena con su pareja, esto le hará remover viejas emociones compartidas. Pregúntele que es lo que quiere cenar y cocínele usted mismo.

Riqueza: No desaproveche las nuevas oportunidades que surgirán para poder organizar una nueva modalidad de trabajo dentro del ámbito laboral. Pronto verá los resultados.

Bienestar: Otórguele tiempo al arte, aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro suyo. Busque los materiales y continúe con esa obra de arte que abandono.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Amor: Relájese, ya que la relación mejorará. Procure aclarar sus verdaderos sentimientos y comprender los de su pareja. Aprenda a escuchar los dictados de su corazón.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Intente sostenerlo y en poco tiempo recuperará su entusiasmo.

