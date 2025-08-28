Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 28 de agosto

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono lo hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

