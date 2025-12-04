Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Siga manteniendo la confianza en si mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe encarando las cosas de ese modo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 4 de diciembre

Amor: Procure ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.

Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absorberán todo el sueldo.

Bienestar: Si desea evadirse de la realidad que últimamente esta abrumándolo, sepa que su mejor compañera será la música. Acuéstese y escuche su banda preferida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Seria bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás.

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela por culpa de su estado. Tome distancia.

Riqueza: Durante esta jornada, estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos.

Bienestar: No se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que esta teniendo hace días.

