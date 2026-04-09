Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 9 de abril de 2026

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 9 de abril

Amor: Teniendo una buena comunicación, le permitirá mejorar su intimidad amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja y que es lo que puede darle usted.

Riqueza: Procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero.

Bienestar: Aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma tanto mental como físicamente. Sepa que haga lo que haga todo saldrá como usted lo esperaba.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Amor: Será una magnifica jornada para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos. Trate de llamarlos e invitarlos a cenar algo rico.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Haga posible por sostener su energía vital, así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |