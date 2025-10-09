LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 9 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 9 de octubre de 2025
Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 9 de octubre

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Muchos de los nuevos impulsos y deseos lo llevarán por algunos caminos imprevistos. Trate de pensar bien y así obtendrá los beneficios que tanto esperaba.

Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.

Riqueza: Entienda que muchas veces gastar más de lo que debe no es lo aconsejable, pero también caer en la mezquindad sería una exageración. Gaste lo justo y necesario.

Bienestar: Consulte con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Por Renata Dossi
