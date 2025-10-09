Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 9 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 9 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 9 de octubre
Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.
Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.
Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Muchos de los nuevos impulsos y deseos lo llevarán por algunos caminos imprevistos. Trate de pensar bien y así obtendrá los beneficios que tanto esperaba.
Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.
Riqueza: Entienda que muchas veces gastar más de lo que debe no es lo aconsejable, pero también caer en la mezquindad sería una exageración. Gaste lo justo y necesario.
Bienestar: Consulte con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Trabajo y carrera en octubre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de octubre
- 3
Los mejores días para cortarse el pelo en octubre en la Argentina, según el calendario lunar 2025
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 6 al 12 de octubre