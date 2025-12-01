Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 1 de diciembre

Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.

Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias alternativas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.

Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |