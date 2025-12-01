Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 1 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
-
Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 1 de diciembre
Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.
Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.
Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias alternativas.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.
Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.
Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.
Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.
