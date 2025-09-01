Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 1 de septiembre de 2025

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 1 de septiembre

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.

Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

