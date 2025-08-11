Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Durante todo este día, mantenga distancia de los conflictos. De esta forma, aligerará el ánimo y podrá aplicar toda su energía en algo más positivo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 11 de agosto

Amor: Prepárese, ya que volverá a ver después de muchos años a una vieja amistad que le hará revivir emociones pasadas. Organicen para juntarse a cenar.

Riqueza: No es momento para pensar en un cambio de trabajo ni para pedir un aumento de sueldo. Intente ser paciente y hablar con su jefe en otro momento.

Bienestar: Si pretende bajar el nivel de colesterol, debería empezar a cuidarse. Procure excluir de la dieta los alimentos de alto tener graso, como las frituras.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Entienda que no siempre se puede solucionar todo con un cerrar y abrir de ojos. Sepa que deberá avanzar con un paso medido y riguroso. Relájese.

Amor: Vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Despreocúpese, ya que le aprobarán todos los proyectos comerciales que tiene. Sepa que le generará grandes satisfacciones a nivel personal y profesional.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y organice una salida para esta noche con gente divertida.

