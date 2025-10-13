Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 13 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 13 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Sepa que necesitará trabajar su percepción natural. De esta forma, tendrá más chances para alcanzar todos los éxitos deseados y no cometer ningún error.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 13 de octubre
Amor: Evite combinar el amor y el trabajo, ya que podría tener conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral. Sepa que su familia lo necesita.
Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando.
Bienestar: No dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Madure y deje de pensar que usted es el centro del mundo en las relaciones, de lo contrario, podría perder amistades que son indispensable en su vida.
Amor: Transitará por una jornada cargada de buenos acontecimientos afectivos. No los desaproveche y concurra con buenas vibras.
Riqueza: Vaya preparado, ya que su jefe más cercano lo convocará para encabezar un nuevo grupo de trabajo donde asistirán personas muy importantes.
Bienestar: Tómese el tiempo necesario y deje de hacer todo tan rápido como lo acostumbra hace mucho tiempo. Si no lo hace en el momento justo, su cuerpo le pasará factura.
