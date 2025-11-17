Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Deje de tomar decisiones de manera apresuradas. Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 17 de noviembre

Amor: Debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Sepa que su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.

Riqueza: Preparase, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Sepa aprovecharlos al máximo para obtener ganancias.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.

Bienestar: Cuide su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse.

