Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 2 de marzo de 2026

Seria bueno que empiece a desprenderse de los pensamientos nocivos y así podrá disfrutar del amor y del éxito en su vida. Evite ser tan negativo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 2 de marzo

Amor: Concédale un espacio a la pasión en su vida amorosa. Sepa que su enamorado se lo agradecerá y así podrá afianzar el vínculo con su alma gemela.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: Excelente jornada para disfrutar del ocio, aproveche que se encuentra solo en su casa. Vivirá una experiencia renovadora en su vida donde querrá repetirla nuevamente.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.

Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.

Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

