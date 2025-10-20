Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 20 de octubre de 2025

Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 20 de octubre

Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.

Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.

Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Amor: Será el momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y salga todos juntos a almorzar.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |