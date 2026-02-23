Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Si se anima y comienza a apartar de su lado a las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 23 de febrero

Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.

Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente.

Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Mientras más intente que las cosas sucedan tal como desea, más obstáculos encontrará en su camino para concretarlas. Deje que todo fluya solo.

Amor: Jornada ideal para abandonar los rencores del pasado y de una vuelta de pagina a esos viejos problemas que acarrear con su pareja hace mucho tiempo.

Riqueza: Deténgase y analice la conveniencia de esa compra. Sepa que podría estar gastando más dinero de lo debido. Busque precios en diferentes lugares.

Bienestar: Momento propicio para disfrutar de su esfuerzo. Si esta pensando en comprase ese electrodoméstico que tanto desea para su hogar, no lo dude y dese el gusto.

