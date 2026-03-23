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Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 23 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 23 de marzo de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 23 de marzo de 2026

Aproveche esta jornada para comenzar a determinar en su mente cada uno de los objetivos que se identifican con cada uno de sus deseos más profundos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 23 de marzo

  • Amor: Frente a las situaciones afectivas que últimamente ha estado atravesando, seria muy positivo que deje de mostrase rígido dentro de las relaciones.
  • Riqueza: Comenzará la jornada con una necesidad de compartir cada una de sus ideas y proyectos con sus pares laborales. De esta forma, podrá fortalecer la relación.
  • Bienestar: Deje de excederse en las comidas, de lo contrario, su salud pronto se lo demostrará. Procure evitar los carbohidratos y las grasas en las cenas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconciente.

  • Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo.
  • Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.
  • Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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