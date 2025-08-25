Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 25 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 25 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Aprenda que en la vida, siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos o proyectos que se ha fijado a corto plazo.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 25 de agosto
Amor: Vera que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta.
Riqueza: Aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días.
Bienestar: Por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Entienda que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. Avance sin miedo.
Amor: Resuelva cuento antes ese tema material con su alma gemela, de lo contrario, podrían sufrir una crisis. No permita que lo monetario afecte su relación.
Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrán muy buenas ganancias.
Bienestar: Procure implementar algunos cambios en su rutina y así podrá mantener una vida más plena y libre. Sepa que se sentirá mucho mejor internamente.
