Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 29 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Prepárese, ya que hoy transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 29 de septiembre
Amor: Surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. Sea maduro y no juegue con los sentimientos de su alma gemela.
Riqueza: Tendrá la posibilidad de arriesgarse y de mostrar su capacidad de mando en ese negocio. No desaproveche esta oportunidad para exponer todo de usted.
Bienestar: Destine una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le cauce placer. Si le gusta cocinar, busque alguna receta que la atraiga y hágala.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá que empezar a amarse a si mismo sin esperar nada a cambio de los demás.
Amor: Entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. Si existen diferencias podrá aclararlas en este día.
Riqueza: Si esta a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.
Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.
