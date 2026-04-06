Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 6 de abril de 2026

Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 6 de abril

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Nunca se olvide que uno debe aprender a compartir nuestras emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma, podrán intercambiar muchas experiencias vividas.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir sus deudas. No se exceda en los gastos, resguarde su futuro económico.

Bienestar: Su ánimo continuará en declive, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Será importante que realice un balance entre su vida social y su descanso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |