Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 6 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 6 de abril
- Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.
- Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.
- Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Nunca se olvide que uno debe aprender a compartir nuestras emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma, podrán intercambiar muchas experiencias vividas.
- Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.
- Riqueza: Haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir sus deudas. No se exceda en los gastos, resguarde su futuro económico.
- Bienestar: Su ánimo continuará en declive, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Será importante que realice un balance entre su vida social y su descanso.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Cuáles son los signos del Zodíaco más apáticos
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en abril en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de abril