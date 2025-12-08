Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 8 de diciembre de 2025

Momento para dejarse de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y siente.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 8 de diciembre

Amor: Solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Sepa que son personas grandes para pelearse por algo tan infantil.

Riqueza: Evite ser tan desesperado en los temas de sus proyectos, ya que podría haber altibajos en los negocios de su economía. Relájese, todo llega en el momento justo.

Bienestar: Deje de quejarse que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y dejará de sufrir su hígado.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Amor: Prepárese, ya que la Luna en oposición hará sentirlo confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar el vínculo con su actual pareja.

Riqueza: Decida y vigile cautelosamente las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo.

Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.

