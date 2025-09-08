LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

  1 minuto de lectura
LA NACIONRenata Dossi
Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 8 de septiembre

Amor: Deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas profesionales que usted tiene.

Riqueza: Después de tanto sacrificio logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este período para firmar acuerdos.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Probablemente, despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer, saque fuerzas y continúe.

Amor: Será una jornada donde su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro. Procure ser más flexible si debe tomar una decisión importante en la relación.

Riqueza: Deje de gastar dinero en cosas poco útiles, ya que podría arrepentirse cuando deba pagar la tarjeta. Si no puede evitar la compra, pague en efectivo.

Bienestar: Excelente jornada para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural por la web. No dude y asóciese a una plataforma de teatro on line.

Por Renata Dossi
