Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

En este día, amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio ya que hace días atravesó una jornada bastante complicada. Sea cuidadoso en lo que emprende.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 9 de febrero

Amor: Piense un poco más en sus intereses, procure dosificar su amor por los demás para luego no sufrir. Fíjese bien a quien le abre el corazón y que le brinda.

Riqueza: Sepa que podrá incrementar rápidamente las ganancias, ya que le propondrán un nuevo negocio en sociedad. Antes de aceptar vea con quien se asocia.

Bienestar: Intente ser más práctico con las situaciones poco importantes que transita en su vida a diario. Debería dejar de dar tantas vueltas y mirar hacia adelante.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Si es necesario, aplique su elevada intuición ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo muy importante.

Amor: Diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Evite dar tantas vueltas con esa persona y hágale un llamado para conocerse mejor.

Riqueza: Sea más riguroso en el manejo de las finanzas, no realice gastos inútiles. Intente hacerse una lista con todo lo que debe comprar y sepárelo por prioridades.

Bienestar: No pierda más tiempo y restaure la psiquis. Intente eliminar los pensamientos negativos que tiene desde la niñez y despeje la mente de los malos pensamientos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |