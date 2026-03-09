Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 9 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 9 de marzo
Amor: Se enfrentara a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna reunión, trate de evitarlo.
Riqueza: En este día la Luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar un decisión.
Bienestar: Debería preparar un viaje, así podrá relajarse y alivianar las tensiones acumuladas. Organícelo y así podrá volver totalmente relajado a su rutina.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a como reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situación.
Amor: Prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche en algún lugar de su agrado.
Riqueza: Etapa excepcional para el trabajo, la profesión y todo lo relacionado al dinero. Invierta en proyectos posibles, evitando sortear obstáculos insuperables y desmedidos.
Bienestar: Haga cambios significativos a su estado físico pero trate que no le exijan demasiados esfuerzos a su cuerpo. Busque alguna actividad que le agrade.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |