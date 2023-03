Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 14 de Marzo de 2023

Si actúa con prisa y pone en práctica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 14 de Marzo

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que está teniendo últimamente.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no esté acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación. Si no puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Semana del 12 al 18 de julio para Capricornio

Información energética importante para vos. Por un lado, es posible que todavía sientas los efectos de la Luna llena en tu signo, que siempre ilumina aspectos sensibles y pide un poco de atención sobre tu empatía y tus afectos. Además, esto se potencia por el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) por Cáncer, tu eje complementario. Tip: momento transformador.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de sus emociones y así evitar que estas afecten de manera negativa a su ánimo.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con quien hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si esta por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION