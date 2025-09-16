Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 16 de septiembre de 2025

Debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones, no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las opiniones de los demás.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 16 de septiembre

Amor: Prepárese y este atento, ya que dentro del círculo de sus amistades podrá encontrar el amor de su vida. No lo deje escapar y conquístelo con sus encantos.

Riqueza: No se oponga a los cambios que sufre. Sepa que las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado hace años en su vida profesional.

Bienestar: Consulte por la web a un nutricionista cuanto antes, ya que su falta de límites al comer podrían inclinarlo en la obesidad. Empiece una dieta equilibrada.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Amor: Sepa que su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

