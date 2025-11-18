Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 18 de noviembre

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Deje de tomar decisiones de manera apresuradas. Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical.

Amor: Debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Sepa que su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.

Riqueza: Preparase, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Sepa aprovecharlos al máximo para obtener ganancias.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

