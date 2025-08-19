Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 19 de agosto de 2025

Ocasión optima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá en su vida para los próximos meses.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 19 de agosto

Amor: Si siente que sus amistades no son sinceras, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. Conéctese internamente con sus emociones.

Riqueza: Antes de realizar algún movimiento con su tarjeta de crédito, intente planear sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros podrían hacer tambalear su economía.

Bienestar: Deje de poner excusas y de automedicarse solo. Busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulares que esta teniendo hace tiempo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto.

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

