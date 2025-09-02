Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 2 de septiembre

Amor: Será el momento ideal para encontrar el alma gemela, si esta soltero. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.

Riqueza: Prepárese, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto que comenzaron. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Deje de sumar obligaciones a su vida. Intente liberarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes, ya que terminará tensionado.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

