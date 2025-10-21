Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 21 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 21 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el martes 21 de octubre
Amor: Sepa que deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada.
Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.
Bienestar: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.
Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.
Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.
Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |