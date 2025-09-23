Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 23 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 23 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Etapa para que aprenda y cambie la manera en que enfrenta siempre la vida. Comience a disfrutar de todo lo que tiene y no se haga tanto problema.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el martes 23 de septiembre
Amor: Probablemente, podría sentirse superado por la convivencia. Intente medir sus impulsos, caso contrario, podría ocasionar una ruptura en su relación.
Riqueza: No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado. Lo mejor será que observe y evite emitir alguna opinión.
Bienestar: Sepa que si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno. En caso que no pueda hacerlo solo, busque alguna ayuda profesional.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.
Amor: Aproveche, ya que tendrá una magnifica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. Deje de dar vueltas y defina la situación.
Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de si y logrará todo lo que se proponga.
Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile que come.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
