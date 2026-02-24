Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 24 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del martes 24 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Relájese, hoy logrará todo lo que se proponga. Sepa que si actúa con prisa y pone en practica sus ideas aunque sean disparatadas, todo saldrá muy bien.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el martes 24 de febrero
Amor: Sera una jornada de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Déjese llevar por lo que siente hace tiempo y disfrute del momento con su alma gemela.
Riqueza: Ocúpese del manejo financiero de sus cuentas personales, no se angustie y trate de equilibrar los gastos. Intente ser mas organizado con lo que compra.
Bienestar: Haciendo uso de su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Busque alguna actividad que lo beneficie artísticamente.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Si se anima y comienza a apartar de su lado a las personas que le aportan problemas a su vida, pronto se sentirá liberado. Anímese y todo mejorará en poco tiempo.
Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.
Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo y no tendrá ningún inconveniente.
Bienestar: Si esta comenzando una dieta, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas en su alimentación diaria.
