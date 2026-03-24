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Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 24 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 24 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 24 de marzo de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 24 de marzo de 2026

Este muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 24 de marzo

  • Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.
  • Riqueza: Prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. Piense bien donde invertirá ese dinero.
  • Bienestar: Sepa que teniendo un poco de fuerza de voluntad podrá continuar con ese plan alimenticio. No permita tentarse en las comidas y evite los alimentos extraños.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aproveche esta jornada para comenzar a determinar en su mente cada uno de los objetivos que se identifican con cada uno de sus deseos más profundos.

  • Amor: Frente a las situaciones afectivas que últimamente ha estado atravesando, seria muy positivo que deje de mostrase rígido dentro de las relaciones.
  • Riqueza: Comenzará la jornada con una necesidad de compartir cada una de sus ideas y proyectos con sus pares laborales. De esta forma, podrá fortalecer la relación.
  • Bienestar: Deje de excederse en las comidas, de lo contrario, su salud pronto se lo demostrará. Procure evitar los carbohidratos y las grasas en las cenas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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